Владивосток, 19 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Приморье, в частности во Владивостоке, продолжаются проверки организаций по обеспечению безопасности бюджетных учреждений, в том числе, на предмет антитеррористической защищенности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в октябре пресечена незаконная деятельность руководства коммерческого предприятия, осуществляющего физическую охрану в рамках заключенных госконтрактов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД региона.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Охранник

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Установлено, что фактически на режимных объектах услуги охраны оказывали лица, не являющиеся частными охранниками, то есть не проходившие профессиональное обучение и не сдавшие квалификационный экзамен.

«Деятельность недобросовестных руководителей организации, посягающая на безопасность и благополучие граждан, пресечена. Ущерб, причиненный бюджету государства превысил 7,5 млн рублей», — пояснили специалисты.

Возбуждено уголовное дел по статье «Мошенничество». 64-летний руководитель организации задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, охранника, который встретил губернатора Приморья Олега Кожемяко на строящейся в Партизанском районе школе, уволили.