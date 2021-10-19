Горно-Алтайск, 19 октября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Прокуратура Республики Алтай начала проверку по факту использования георгиевских ленточек при складировании мусора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

@kulnevagalina Мешки с мусором в Горно-Алтайске

Ранее в сети появились фотографии, сделанные возле здания центра «Релакс» в Горно-Алтайске. На кадрах видны мешки со строительным мусором, перевязанные георгиевскими лентами.

«Информация о результатах проверки будет размещена на официальном сайте прокуратуры республики», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, после появления фотографий и публикаций в СМИ, строители поспешили срезать ленты с мешков.