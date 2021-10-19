Филадельфия, США, 19 октября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:1.

(сс) Michael Miller Джеймс ван Римсдайк в составе хоккейного клуба «Филадельфия Флайерз»

В составе «Филадельфии» шайбы забросили нападающие Клод Жиру, Трэвис Конечны, защитники Дерик Брассар, Райан Эллис, Джастин Браун и форвард Джоэль Фараби.

У «Сиэтла» точным броском отметился защитник Карсон Суси.

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