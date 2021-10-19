Лондон, 19 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Поставки газа в Великобританию не связаны с российским газопроводом «Северный поток — 2», то есть проект не представляет для Лондона угрозу. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

Nord-stream2.com «Северный поток — 2»

Авторы публикации «Что значит новый газопровод для Великобритании» напомнили слова британского министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенга, произнесённые на заседании парламентского комитета 22 сентября. Он заявил, что Британия в гораздо меньшей степени зависит от российских поставок газа, чем многие партнёры Лондона среди стран ЕС.

«Это значит, что имеющий политическую подоплеку проект не окажет воздействия на поставки газа в Британию», — говорится в статье.

Многие надеются, отмечает издание, что запуск нового газопровода будет означать прекращение дефицита газа и роста цен на энергоресурсы. Однако это не относится к Соединённому Королевству, которое вырабатывает большую часть энергии самостоятельно. Кроме того, второй по объёму поставщик для страны — это Норвегия.

Как сообщало ИА REGNUM, одну из двух ниток российского газопровода «Северный поток — 2» уже заполнили техническим газом, а на второй продолжаются пусконаладочные работы. Новый газопровод будет поставлять газ из России в Германию через Балтийское море вместе с уже существующим газопроводом «Северный поток».

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