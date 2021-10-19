Ташкент, 19 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Ташкентском городском хокимияте (администрации) заслушаны отчеты руководителей правоохранительных органов о проделанной работе. Об этом сообщает 19 октября пресс-служба ташкентского хокимията.

Dilshod Akbarov Ташкент

По словам официальных лиц, за последние 9 месяцев количество нарушений закона в стране увеличилось, в частности, растет число случаев мошенничества.

«За истекший период было совершено 11 196 преступлений. Раскрыто только 4 318 из них», — отмечалось на совещании.

Сообщается, что всего в суды поступило 9 166 обращений от юридических и физических лиц, что на 5 055 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Из 4 189 обращений, поданных через виртуальные и народные приемные, рассмотрены 4 050, по ним приняты меры для решения проблемы», — говорится в сообщении.