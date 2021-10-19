Москва, 19 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года в Москве зарегистрировано 14 666 сделок на вторичном рынке жилья, сообщает 19 октября пресс-служба столичного управления Росреестра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

Показатель на 5% превысил результаты августа 2021 года, когда оформили 13 969 договоров. Всего за девять месяцев зарегистрировано 121 924 договора — на 31% больше, чем за тот же период в прошлом году, и на 16% — чем за три квартала 2019 года.

«По результатам третьего квартала 2021 года столичным Росреестром зарегистрировано 42,1 тыс. договоров мены на рынке вторичного жилья — это почти 35% от общего числа сделок, оформленных с начала года, а также является абсолютным максимумом за июль-сентябрь по сравнению с прошлыми годами», — прокомментировал статистику глава управления Игорь Майданов.

Как сообщало ИА REGNUM, не стоит откладывать покупку недвижимости с использованием материнского капитала, заявил 18 октября корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт, инвестор Умид Бадрутдинов.