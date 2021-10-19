Оренбург, 19 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Оренбургской области продлён запрет на работу ночных клубов и кальянных Изменения в указ о мерах по противодействию распространению в регионе коронавирусной инфекции внёс губернатор Денис Паслер, сообщает его пресс-служба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Пока это ограничение будет действовать по 2 ноября. То же касается работы фудкортов, кроме тех, которые работают на территориях аэропортов, заправок и вокзалов.

Как сообщало ИА REGNUM, пожилых граждан, не привитых от COVID-19, отправляют в изоляцию.