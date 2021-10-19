Ираклион, Греция, 19 октября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 6,3 были зафиксированы сейсмологами около берегов Греции. Об этом 19 октября сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Zeml.info Землетрясение

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 308 км в восточном направлении от города Ираклион на острове Крит, в котором проживает порядка 137 тыс. человек. Очаг подземных толчков располагался на глубине 60 км.

При этом данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на восточном берегу полуострова Камчатка сейсмологами было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9.