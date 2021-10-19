Новую столицу Индонезии построят на 256 000 га земли
Джакарта, 19 октября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Согласно проекту закона о государственном капитале, новая столица Индонезии в Восточном Калимантане будет расположена на площади 256 142 га, сообщает CNN Indonesia.
Yoshiharu10
Джакарта
Новая столица будет граничить с несколькими регионами.
Согласно проекту, правительственный центр займет площадь 56 180 га.
Как сообщало ИА REGNUM, перенос столицы Индонезии в Восточный Калимантан начнется в 2024 году.