Сургут, Югра, 19 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Югре осуждены двое граждан, пытавшиеся взорвать банкомат в Сургуте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Банкомат

Установлено, что граждане решили похитить деньги из банкомата путём его подрыва. Они подготовились к преступлению: изучили способы вскрытия сейфов и запорных устройств, приобрели баллоны, которые заправили газом, жидкость для розжига и другие предметы.

В апреле 2021 года сообщники пытались вскрыть банкомат с помощью взрыва в одном из банковских отделений. Но добыть деньги не удалось. В банкомате, к сведению, на тот момент находилось три миллиона рублей.

Граждане осуждены по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима на срок два года шесть месяцев одному и два года три месяца другому.