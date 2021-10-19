Пекин, 19 октября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Китайский производитель премиальных автомобилей Wey (принадлежит Great Wall) подготавливает к премьере модель с заводским наименованием V72, выполненную в ретро стиле. Об этом сообщается на сайте «Китайские-автомобили».

Wey Wey V72

Перед премьерой автопроизводитель попросил своих клиентов выбрать для модели название.

Из 20 вариантов, предложенных автолюбителями, сейчас лидирует Yuan Meng (переводится как «осуществлять мечты»). На втором месте имя Shi Guang, что переводится как «Машина времени». Это имя больше подходит к ретро-стилю автомобиля. Внешне модель напоминает машины 1940−1950 годов. Больше всего модель похожа на советский ГАЗ-М20 «Победа».

Внешний вид машины выделяется длинным капотом, массивной решёткой радиатора, круглыми фарами, круглыми дефлекторами воздуховодов в салоне и выштамповками на дверях.

В движение Wey V72 приводит 214-сильный двухлитровый бензиновый турбированный мотор. Силовой агрегат сочетается с 48-вольтовым стартер-генератором и девятипозиционной роботизированной трансмиссией.

Ранее компания Mitsuoka Motors представила рестайлинговые версии седана Mitsuoka Viewt и хетчбэка Viewt Nadeshiko. Новинки оснащены амортизаторами крышки багажника и приборной панелью, выполненной в стиле ретро.

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