Красноярск, 19 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае COVID-19 диагностировали у 504 человек, сообщили ИА REGNUM 19 октября в региональном управлении Роспотребнадзора.

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинский работник в защитном костюме в ковидном госпитале

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За весь период пандемии в Красноярском крае выявлено 124 024 носителя коронавируса. Под медицинским наблюдением на дому находятся 34 669 контактных человек.

По данным ведомства, в крае проведён уже 3 847 721 тест на коронавирус, в том числе 2554 за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в регионе было подтверждено 490 случаев заболевания.