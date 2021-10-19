Москва, 19 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В России правительственной комиссии утверждены 13 пилотных проектов комплексного развития территорий (КРТ), где может быть построено 2,7 кв. метров жилья. Об этом сообщает Дом.рф.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Строительство жилья

Правительственная комиссия согласовала 11 регионам 13 проектов КРТ, которые будут реализованы на федеральных землях, имевших статус неиспользуемых. Речь идёт о проектах в Забайкалье, Калмыкии, Калужской и Кировской областях, Марий Эл, Псковской, Томской, Тюменской и Челябинской областях, а также Чувашии и Хабаровском краях.

Отмечается, что выбранные в регионах участки общей площадью 342 гектара будут застраиваться многоквартирным жильём и обеспечены инфраструктурой, в том числе социальной, с учётом механизма КРТ. Ожидается, что на них будет построено 2,7 млн кв. метров жилья.

Аукционы на право заключения договоров комплексного развития территорий запланированы на конец 2021 года и начало 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявлялось, что правительство России поддержит инфраструктурные проекты в регионах с помощью бюджетных кредитов и облигаций, что позволит привлечь порядка 500 млрд рублей. Данные финансовые ресурсы регионы смогут потратить на строительство инженерных, транспортных и социальных объектов.