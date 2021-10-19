Ташкент, 19 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Узбекистане готовятся к производству электромобилей, мощности будут расположены на Ферганском механическом заводе. Об этом сообщает Подробно.уз.

Электромобиль

Проект, стоимостью 50 миллионов долларов, финансируется за счет прямых иностранных инвестиций в размере 40 миллионов долларов, кредитов банка — 5 миллионов долларов и собственных средств местных предпринимателей — 5 миллионов долларов.

«Проект будет реализован в несколько этапов и завершится к концу 2022 года. При выходе на полную мощность здесь планируется выпускать до 10 тысяч электромобилей в год, будет создано свыше 300 рабочих мест», — говорится в публикации.

Отмечается, что на предприятии будут собирать, как дешевые малолитражки, так и кроссоверы, а также коммерческий транспорт — микроавтобусы.