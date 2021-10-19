Сеул, 19 октября 2021, 09:59 — REGNUM Специальный представитель США по КНДР посетит Южную Корею с 22 по 24 октября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя южнокорейского внешнеполитического ведомства Чхве Ён Сама.
По его слова, 23 октября представитель США проведёт встречу со специальным представителем Южной Кореи по вопросам мира и безопастности на Корейском полуострове Но Гю Доком.
Известно, что личная встреча представителей двух стран состоится спустя пять дней после встречи в Вашингтоне.
Предполагается, что участники встречи обсудят ракетные пуски КНДР и формальное завершение Корейской войны (1950−1953 гг), меры противодействия и план их реализации, а также возможность оказания гуманитарной помощи КНДР.
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