Сеул, 19 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Специальный представитель США по КНДР посетит Южную Корею с 22 по 24 октября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя южнокорейского внешнеполитического ведомства Чхве Ён Сама.

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По его слова, 23 октября представитель США проведёт встречу со специальным представителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком.

Известно, что личная встреча представителей двух стран состоится спустя пять дней после встречи в Вашингтоне.

Предполагается, что участники встречи обсудят ракетные пуски КНДР и формальное завершение Корейской войны (1950−1953 гг), меры противодействия и план их реализации, а также возможность оказания гуманитарной помощи КНДР.

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