Ижевск, 19 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. По факту гибели в ДТП женщины 1998 года рождения и мальчика 2019 года рождения в Удмуртии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Авария

По данным ведомства, авария произошла накануне вечером на участке федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» в Игринском районе. Водитель автомобиля «Урал» при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с легковыми автомобилями Chevrolet и Renault, которые двигались по главной дороге.

В результате погибли девушка и ребенок, которые находились в Chevrolet. Водителю и еще одному пассажиру этого автомобиля оказана медицинская помощь.

Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст.264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем , правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в краснодарском Тихорецке 51-летняя женщина, находясь за рулём легкового автомобиля Hyundai, при парковке сбила шедших по тротуару 59-летнюю женщину и шестилетнего мальчика. После аварии пострадавших доставили в больницу, там им была оказана помощь. В отношении водителя составлен административный протокол за движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения.

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