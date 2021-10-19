Вашингтон, 19 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Объем вложений России в государственные ценные бумаги США в августе текущего года почти не изменился по сравнению с июлем, составив $4,004 млрд. Это следует из обнародованных 18 октября документов американского минфина.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

Согласно этим данным, в июле названный показатель составлял $4,006 млрд. При этом доля долгосрочных облигаций в августе составила $203 млн против $305 млн в июле, а доля краткосрочных облигаций в августе составила $3,8 млрд по сравнению с $3,7 млрд в июле.

Отметим, в апреле 2018 года на фоне введения США антироссийских санкций вложения России в американские государственные ценные бумаги снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд. При этом в августе 2019 года российская сторона увеличила свои вложения в государственные бумаги США до $9,3 млрд.