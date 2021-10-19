Белгород, 19 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Около тысячи дополнительных мест для больных коронавирусом откроют в Белгородской области. Об этом 19 октября на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Yarregion.ru Новые койки в инфекционной больнице

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Власти приняли решение направить в 2021 году дополнительно на здравоохранение 324,5 млн рублей.

«За эти деньги установим системы обеспечения кислородом в районных и окружных больницах, кислородную установку в областной детской больнице. Благодаря этим мероприятиям будет создано около тысячи дополнительных мест для больных коронавирусом. Заболеваемость растёт, и мы должны быть готовы к любому развитию событий» — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе приступают к строительству двух быстровозводимых ковид-госпиталей. Их планируют сдать в эксплуатацию к середине декабря.