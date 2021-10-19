Кызыл, 19 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Туве продолжают фиксировать рост заболеваемости COVID-19 среди детей до 17 лет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, доля несовершеннолетних составила 36,8%.

Палата в детской больнице

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В настоящее время на самоизоляции из-за коронавируса находятся учащиеся 46 классов, а также 12 групп в дошкольных учреждениях и одна группа в профессиональном учебном заведении.

Для снижения числа контактов и нагрузки на общественный транспорт руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Салчак предложила за аппаратном совещании в правительстве запустить школьные автобусы.

«Подчеркнута необходимость регулярного проведения дезинфекции общественного транспорта для снижения риска заражения», — отметили в минздраве.