Гонконг, Китай, 19 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Гонконге суд вынес приговор пятерым студентам Китайского университета за участие в массовых беспорядках двухлетней давности. Об этом 19 октября сообщает RTHK.

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Участники демонстрации в возрасте от 20 до 23 лет были задержаны 11 ноября 2019 года во время столкновений, вспыхнувших вокруг университетского кампуса.

При этом они были в характерной для радикальных участников протестов темной одежде и экипированы защитным снаряжением. В результате суд приговорил их к срокам почти до пяти лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Китае приняли закон о квалификации гонконгских парламентариев, позволяющий дисквалифицировать их за пропаганду или поддержку так называемой «независимости» этого специального автономного района КНР.

После применения нового закона к четверым оппозиционным законодателям, в знак протеста в отставку подали 15 депутатов 70-местного парламента от продемократической оппозиции.