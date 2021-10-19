Посёлок городского типа Кокуй, Забайкальский край, 19 октября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Житель села Кокуй Забайкальского края, работая на своём участке, обнаружил человеческий череп и кости. Они залегали на глубине всего 1,5 метра. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, после того, как на месте побывали сотрудники полиции, краеведческого музея и учитель истории из местной школы, был сделан вывод, что речь идёт об исторической находке. Вместе с со скелетом был найден и четырехсантиметровый костный зубец.

Правительство Забайкальского края Останки древнего человека в Забайкалье

«До всестороннего обследования в лабораторных условиях делать выводы и детально характеризовать данную находку считаю преждевременным. В то же время несомненно одно — мы имеем дело с останками человека древнего возраста», — пояснил кандидат исторических наук, учитель истории и обществознания Кокуйской средней общеобразовательной школы № 2 Олег Черенщиков.

На данный момент все артефакты помещены на временное хранение в местный краеведческий музей для дальнейшего изучения.

Как сообщало ИА REGNUM, земли, которые вплоть до XVII века назвали Даурией (историко-географический регион в пределах современных Бурятия, Забайкальского края и Амурской области) долгое время населяли неандертальцы. Большее количество изученных древних поселений относятся к верхнему палеолиту.

Читайте также: Новый-старый регион с древней историей отмечает 10-летие