Санкт-Петербург, , 09:50 — REGNUM Для противодействия распространению коронавирусной инфекции органы власти Санкт-Петербурга объявили дистанционный режим работы для своих сотрудников в первые дни ноября и предложили сделать то же самое всем работодателям города.

Удаленная работа Максим Додонов © ИА Красная Весна

Это позволит сотрудникам организаций и предприятий не появляться на рабочем месте целых девять дней, с 30 октября по 7 ноября включительно, потому что с 4 по 7 ноября в России в 2021 году будут официальные выходные дни.

Как говорится в постановлении Смольного, исполнительные органы госвласти Санкт-Петербурга с 1 ноября по 3 ноября должны перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников, кроме тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа власти.

Работодателям Санкт-Петербурга рекомендовано таким же образом организовать работу сотрудников с 1 ноября по 3 ноября, это позволит сделать неделю с 1 по 7 ноября полностью свободной от очной работы.

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