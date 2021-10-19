Варшава, , 09:50 — REGNUM В Польше в рамках правительственной программы «Цифровая гмина» местные органы власти в мельчайших регионах республики (гминах) смогут претендовать на субсидию для покупки компьютерного оборудования и программного обеспечения (ПО). Об этом Polskie Radio сообщил пресс-секретарь канцелярии премьер-министра Польши Адам Андрушкевич.

За компьютером

«Правительство ввело такую систему, что с 1 ноября текущего года каждая гмина в Польше сможет получить эти средства. Можно сказать, что это своего рода дополнительное финансирование, грант. Эта субсидия покроет большую часть расходов на компьютеры и программное обеспечение», — сказал Андрушкевич.

Политик призвал все гмины подаваться на получение гранта, сославшись на необходимость повышать уровень использования цифровых технологий во всех сферах жизни и государственного управления.

Он подчеркнул, что максимальная сумма, которую может получить гмина — это 2 миллиона злотых (около 440 тысяч евро).