Чебаркуль, Челябинская область, 19 октября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Челябинской области жительница Чебаркульского района уедет в колонию общего режима. Приговор вынес городской суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

1dzer.ru Суд

По данным следствия, 29-летняя гражданка была пьяной и села за руль, хотя не имела водительского удостоверения. 3 октября 2020 года она наехала на мопед и скрылась с места аварии. Пассажир мопеда, 2010 года рождения, скончался.

Суд назначил женщине шесть лет заключения. Кроме того, она должна возместить материальный ущерб в размере 42 тыс. рублей и моральный на сумму 1,5 млн.