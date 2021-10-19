Уфа, 19 октября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Справки о прохождении ПЦР-теста в Башкирии после 27 октября будут действительны только в больницах при госпитализации пациентов. Об этом 19 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на заседании оперативного штаба региона.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

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Хабиров поручил главам муниципальных образований вместе с сотрудниками санитарных служб и правоохранительных органов региона продолжить проверять общественные места, а также наличие необходимых сертификатов и справок у посетителей.

«Необходимо настойчиво разъяснять суть наших санитарно-эпидемиологических требований жителям и руководителям крупных предприятий. Убеждать, что вакцинация — это единственный способ создать коллективный иммунитет. Также напоминаю, что после 27 октября справки о прохождении ПЦР-теста будут действительны только в больницах при госпитализации пациентов», — приводит пресс-служба слова Хабирова, который напомнил, что в других учреждениях Башкирии результаты ПЦР-тестов с этого числа приниматься не будут.

По словам министра здравоохранения региона Максима Забелина, в республике увеличились темпы вакцинации от COVID-19.

«По сравнению с прошлой неделей на три процента выросло число тех, кто сделал прививку», — приводит его слова пресс-служба.

Отмечается, что в настоящее время в регионе работает 145 пунктов вакцинации от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, том, что в Башкирии более 540 классов в школах закрыли на карантин из-за SARS-CoV-2.