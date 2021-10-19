Абакан, 19 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Ещё один пациент с диагнозом COVID-19 скончался в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 19 октября в региональном правительстве, очередной жертвой коронавирусной инфекции стал 69-летний мужчина.

(сс) AlexChirkin Маска

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Таким образом, по данным оперштаба, с начала 2021 года в регионе скончались 863 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии выявили 160 носителей коронавируса, выздоровели 285 человек.