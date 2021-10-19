Ташкент, , 09:46 — REGNUM «Круглый стол» на тему «Узбекистан-Индия: открытие новых горизонтов стратегического партнерства» состоялся накануне, 18 октября. Об этом сообщает МИД Узбекистана.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что замминистра МИД Узбекистана Фуркат Сидиков проинформировал участников мероприятия о современном развитии республики, масштабных реформах, а также о текущем состоянии и перспективах развития узбекско-индийского многопланового сотрудничества.

Участники совещания высоко оценили итоги международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональное взаимодействие. Вызовы и возможности», которая состоялась 15−16 июля 2021 года в Ташкенте.

«Рассмотрены предложения по развитию взаимодействия между научно-аналитическими центрами двух стран», — говорится в сообщении.