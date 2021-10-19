Лондон, , 09:46 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон встретился 18 октября с высокопоставленными лицами Великобритании. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, южнокорейский дипломат встретился с новым министром по делам Азии Амандой Милинг, с которой обсудил альянс Британии, США и Австралии (AUKUS), обмен вакцинами от коронавируса, сотрудничество в рамках 26-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Замглавы МИД Южной Кореи также провел встречу с политическим директором МИД Британии Тимоти Барроу, с которым обсудил иранскую ядерную сделку, и пообедал с конгрессменом Эдвардом Дэйви.

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