Глендейл, США, 19 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:4.

(сс) Sarah Connors Хоккеист «Сент-Луис Блюз»

В составе «Сент-Луис» российский нападающий Клим Костин оформил дубль. Также по шайбе забросили Павел Бучневич и Иван Барбашёв, а Владимир Тарасенко отдал одну голевую передачу.

Кроме российских игроков, в составе «Блюз» отличились защитник Джастин Фолк и сделавший дубль форвард Джордан Кайру.

У «Аризоны» точными бросками отметились форварды Клейтон Келлер, Лоусон Круз, Кристиан Фишер и Трэвис Бойд. Российский защитник Илья Любушкин отдал один результативный пас.

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