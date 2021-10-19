Ярославль, 19 октября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Ярославле обострилась проблема грызунов. Об этом на общегородском совещании упомянула глава Дзержинского района города Екатерина Мусинова.

(сс) Gellinger Крыса

О проблеме ранее рассказал портал ЯрНьюс. В парке 30-летия Победы в Дзержинском районе крысы поселились в местах, где жители кормят уток. Как выяснилось, проблема не ограничивается одним парком.

«На территории Дзержинского района у нас 356 контейнерных площадок. Из них 207 непосредственно обслуживают многоквартирные дома и частный сектор. Очень плотно у нас по данному направлению идёт работа и с управляющими советами домов. Вывоз мусора производится «Хартией», два раза в день, соответственно, процентовка 70 на 30. Вывоз ТКО идёт один раз в день, постоянно ведётся мониторинг мест накопления ТКО. К зимнему периоду отремонтированы все контейнерные площадки, однако, так как это постоянно эксплуатируемый объект, существуют определённые моменты. Осуществляется постоянная санобработка согласно графику. Это связано с тем, что, к сожалению, грызуны у нас доставляют определённые неудобства», — рассказала Екатерина Мусинова.

Впрочем, на крыс жители Ярославля жалуются постоянно.