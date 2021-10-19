Кудрово, Ленинградская область, 19 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Семь автомобилей столкнулись на 49 километре внутреннего кольца КАД Санкт-Петербурга, из-за массового ДТП на дороге образовался 10-километровый затор. Об этом 19 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Пресс-служба Упрдор «Северо-Запад» ДТП на 49 км КАД

ДТП произошло около 07:30 мск во вторник, 19 октября. Возле города Кудрово на КАД столкнулись двигавшиеся в попутном направлении грузовой и шесть легковых автомобилей.

«Поврежденные машины занимают вторую, третью полосы внутреннего кольца, — уточнили в Упрдоре. — Пострадавших в результате ДТП нет».

К 09:30 мск в связи с ДТП на этом участке КАД образовалась почти 10-километровый затор. На месте находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации и сотрудники ГИБДД.