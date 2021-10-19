Москва, 19 октября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. По итогам пленарного заседания ВЭФ, которое состоялось 3 сентября во Владивостоке, президент РФ Владимир Путин поручил ускорить реализацию мероприятий по развитию морского порта Корсаков на Сахалине, сообщается на сайте Кремля.

Varpe.org Свободный порт Корсаков

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Соответствующее поручение получили Минтранс, Минфин РФ и правительство островного региона. До 1 декабря 2021 году они должны представить главе государства свои предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о создании нового рыбного порта на полях Восточного экономического форума в сентябре 2021 года подписали Минвостокразвития, правительство Сахалина, компании «Гидрострой» и «Антей Управление Активами».