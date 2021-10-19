Анкара, , 09:42 — REGNUM Министерство иностранных дел Турции вызвало послов десяти государств. Поводом стало недавнее совместное заявление по поводу задержания турецкого активиста Османа Кавалы. Об этом со ссылкой на осведомленные источники в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщает агентство Anadolu.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, соответствующие запросы от МИД Турции получили дипломаты из США, Дании, Германии, Финляндии, Франции, Швеции, Нидерландов, Канады, Норвегии и Новой Зеландии. Предполагается, что послы прибудут в турецкое внешнеполитическое ведомство утром 19 октября.

В заявлении, распространенном некоторыми посольствами 18 октября, содержался призыв к справедливому и скорейшему разрешению дела Кавалы, который уже четыре года находится в тюрьме. Отмечается, что продолжающиеся задержки в судебном разбирательстве «бросают тень на уважение демократии, верховенства закона и прозрачность в судебной системе Турции».

Правозащитные организации считают судебные процессы против Кавалы «символом подавления инакомыслия при президенте Тайипе Эрдогане», пишет Reuters.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года власти Турции вынесли решение по делу протестов в парке Гези (2013 год) об освобождении и признании невиновным бизнесмена и турецкого правозащитника Османа Кавалы, в отношении которого прокуратура требовала пожизненное заключение. Кроме того, суд вынес оправдательный приговор всем подсудимым. Однако через десять минут Осман Кавала снова был арестован по обвинению в попытке государственного переворота в июле 2016 года. Ряд стран, в частности США и Франция, призвали Анкару освободить обвиняемого в причастности к перевороту.

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