Москва, 19 октября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Первый снег выпал в столице России во вторник, 19 октября. Об этом 19 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первый снег

Выпадение осадков в виде снега наблюдается в новой Москве, в районе Киевского шоссе.

В то же время, накануне в районе Дмитровского шоссе в течение недолгого времени также наблюдалось выпадение мокрого снега.

Как передавало ИА REGNUM, ранее центре «Фобос» сообщили, что в Москве вечером 19 октября ожидается мокрый снег.