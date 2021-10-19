Благовещенск, 19 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Ромненском районе Амурской области обнаружили следы тигра. Жителей муниципалитета просят временно не посещать леса и держать собак на привязи, сообщает 19 октября корреспондент ИА REGNUM. Об опасности амурчан оповестило региональное охотуправление.

Mos.ru Амурский тигр

Читайте также: Жителей посёлка в ЕАО предупредили о возможности встретить амурского тигра

«Наши специалисты зафиксировали следы хищника. Это тот же тигр, что на прошлой неделе напал на жеребенка в Мазановском районе, который, вместе с табуном, выпасался без присмотра пастуха. Сейчас на месте обнаружения следов в Ромненском районе дежурят наши сотрудники», — рассказал начальник отдела охраны животного мира амурского охотуправления Валерий Погасиенко.

Он также попросил жителей Ромненского районе не преследовать тигра по следам и присматривать за скотом на выпасе.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре амурского тигра видели возле посёлка Теплоозёрск Облученского района Еврейской автономии. Тогда хищник растерзал нескольких овец.