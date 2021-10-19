Чита, 19 октября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 19 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 73 373, причём 278 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 63 011 пациентов (+198 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1518 человек (+5 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 154 находятся в тяжёлом состоянии (-16 за сутки), 54 пациента (+1 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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