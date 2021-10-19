Челябинск, 19 октября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Челябинской области уничтожено почти 25 тонн хурмы и гранатов. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

jackmac34 Хурма

4,6 т гранатов и 20 т хурмы были ввезены из Узбекистана. В них обнаружили жизнеспособный червец Комстока — вредитель, который питается овощными, декоративными и плодовыми культурами.

Партию фруктов уничтожили на полигоне в поселке Трубный на территории Сосновского района. Отметим, ранее в Челябинскую область уже поступали гранаты из Узбекистана, заражённые этим вредителем.