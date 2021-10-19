Ижевск, 19 октября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 19 октября прививку от коронавируса сделали 443 098 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 335 705 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 8520 жителей республики. 882 человека получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 65 578 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 4206 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 октября в республике провели 1 886 474 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5525 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6917 исследований.

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