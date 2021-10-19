Набережные Челны, Татарстан, 19 октября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Научно-технический центр «КамАЗа» представил первые два экземпляра среднетоннажных тягачей «КамАЗ-53 251» нового поколения K5. Об этом сообщается на официальной странице госкорпорации «Ростех» в социальной сети Twitter.

КамАЗ “КамАЗ-53251”

«На КАМАЗе собраны опытные образцы среднетоннажного семейства поколения К5», — говорится в сообщении.

Отмечается, что от своего предшественника — «КамАЗа-5325» новые модели отличаются уменьшенной почти на 200 кг массой шасси. Таким образом, грузоподъемность автомобилей была увеличена.

Вес первого прототипа грузовика равен 6250 кг, а его допустимая полная масса составляет 19 тонн. Вес второго грузовика, созданного для ритейл-сферы, равен 6550 кг (полная масса — 18 тонн). При этом последняя модель дополнительно способна везти прицеп. Вместе с ним полная масса автомобиля составит 28 тонн.

Модели укомплектованы 6,7-литровым шестицилиндровым дизельным мотором Cummins. Производительность силового агрегата достигает 307 л. с. (1200 Нм). Крутящий момент от мотора автомобиля передаётся на колёса через девятискоростную автоматическую трансмиссию ZF9AS1310TO.

Ранее на Петербургском международном газовом форуме Камский автозавод представил новую версию магистрального тягача поколения К5 — КАМАЗ-54 901 с двигателем, работающим на сжиженном природном газе (СПГ).

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