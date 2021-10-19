Ижевск, 19 октября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 19 октября провели 1 886 474 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Тест на коронавирус

За минувшие сутки лаборатории республики провели 5525 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6917 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 37человек. Это очередное максимальное число смертей за сутки с начала пандемии. Накануне было зарегистрировано 35 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2548 человек.

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