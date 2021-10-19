Ижевск, 19 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 37 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Это очередное максимальное число смертей за сутки с начала пандемии. Накануне было зарегистрировано 35 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Скончались 20 женщин в возрасте от 63 до 93 лет и 17 мужчин в возрасте от 50 лет до 91 года. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2548 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 октября в регионе выявили 371 новый случай заражения коронавирусом, это очередной рекордный показатель прироста инфицированных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 369 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 59 422 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8928 жителей.

Читайте также: Удмуртия вновь побила рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки