«Анахайм» в овертайме обыграл «Калгари» в матче НХЛ
Калгари, Канада, 19 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. «Анахайм Дакс» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.
(сс) Sarah Connors
Кэм Фаулер в составе хоккейного клуба «Анахайм Дакс»
В составе «Анахайма» шайбы забросили защитник Кэм Фаулер, нападающий Рикард Ракелль, а овертайме победу команде принёс защитник Джейми Драйсдейл.
У «Калгари» точными бросками отметились фоврарды Блейк Коулман и Элиас Линдхольм.
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