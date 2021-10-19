Калгари, Канада, 19 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. «Анахайм Дакс» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

(сс) Sarah Connors Кэм Фаулер в составе хоккейного клуба «Анахайм Дакс»

В составе «Анахайма» шайбы забросили защитник Кэм Фаулер, нападающий Рикард Ракелль, а овертайме победу команде принёс защитник Джейми Драйсдейл.

У «Калгари» точными бросками отметились фоврарды Блейк Коулман и Элиас Линдхольм.

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