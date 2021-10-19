Чебоксары, 19 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Чувашии в завезённой продукции свиноводства выявили возбудитель африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мясо

В аграрном ведомстве поясняют, что в свиноводческой продукции, завезённой из Саратовской области на одно из предприятий Козловского района, выявлен генетический материал вируса АЧС. Данный диагноз подтверждён Федеральным центром охраны здоровья животных (г. Владимир).

В министерстве сельского хозяйства уточняют, что завезённая продукция была произведена из сырья, поставленного одним из предприятий Белгородской области.

В связи с выявлением в продукции вируса АЧС в Чувашии установлен карантин на территории предприятия в Козловке. Разработан план мероприятий по ликвидации инфицированных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года карантинные мероприятия в связи с выявлением очага АЧС были введены в Чувашии в деревне Верхние Панклеи Моргаушского района. В республике развернули комплекс мероприятий по ликвидации заболевания. В зону наблюдения включены территории населенных пунктов Аликовского, Красноармейского, Чебоксарского и Ядринского районов.

Подробнее:В Чувашии определили размер компенсации за изъятие свиней из-за АЧС

Читайте также: Глава Чувашии призвал «не паразитировать на чувствительных темах»