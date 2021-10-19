Барнаул, 19 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 19 октября прививки получили 727 424 человека из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 368 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

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Из общего числа привитых 42 190 жителей региона получили первую прививку (+110 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 676 062 человека (+222 за сутки). Также известно о 9172 ревакцинированных (+36 сутки).

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 036 168 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции (+5425 за сутки).

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