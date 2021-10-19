Джакарта, 19 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Перенос столицы Индонезии в Восточный Калимантан начнется в 2024 году. Об этом, как сообщает CNN Indonesia, говорится в проекте нового закона о государственном капитале, который был передан на обсуждение парламенту.

alhafis Джакарта

Кроме того, чтобы перенести столицу, президент должен сначала проконсультироваться с парламентом.

Президент Индонезии Джоко Видодо подготовил средства на сумму 510,79 млрд индонезийских рупий в бюджете государственных доходов и расходов на 2022 год для строительства новой столицы в Восточном Калимантане.

Напомним, власти Индонезии намерены перенести столицу Индонезии с Явы на Калимантан. Действующая столица Джакарта останется экономическим центром.