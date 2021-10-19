Ижевск, 19 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 19 октября выявили 371 новый случай заражения коронавирусом, это очередной рекордный показатель прироста инфицированных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 369 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 59 422 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 42 ребенка в возрасте до 14 лет и 94 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 354 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 47 946 человек. Скончались 2548 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 37 летальных случаев — это новый максимальный показатель смертей за сутки за всю эпидемию. Накануне скончались 35 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8928 жителей. Из числа получающих лечение 7088 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1783 человека — в состоянии средней степени тяжести, 617 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 18 октября прививку от коронавируса сделали 434 578 человек. Второй компонент препарата получили 334 823 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 80% взрослых жителей республики — около 924 тыс. человек.

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