Москва, 19 октября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. За первое полугодие 2021 года дознаватели органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы рассмотрели более 4,8 тыс. сообщений о преступлениях по фактам лесных пожаров (по ч.1 и ч.2 ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений»). Об этом 19 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

skeezy Лесной пожар

При этом своевременное пресечение нарушений правил противопожарной безопасности наравне с высадкой деревьев и переоснащением техникой лесных хозяйств способствует сохранению леса, на что направлен федеральный проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

По результатам рассмотрения сообщений о преступлениях по фактам лесных пожаров было вынесено более 3 тыс. постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и передано 99 материалов проверок по фактам лесных пожаров по подследственности. Также возбуждено 184 уголовных дела, 39 из них — по ч.1 ст. 261, 145 — по ч. 2 ст. 261 и в суды направлено десять уголовных дел в отношении десяти лиц (по ч.1 ст.261 — два дела; по ч.2 ст.261 — восемь).

Так, в Брянской области 31 июля произошел пожар в лесном квартале №2 (выделы 23 и 24) Новозыбковского участкового лесничества и в лесном квартале №7 (выдел 21) Ущерпского участкового лесничества. Общая площадь пожара составила 3,15 га, сумма ущерба — 2 421 135 рублей.

По этому факту 9 августа было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.261 УК РФ, которое находится в производстве отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новозыбкову и Новозыбковскому району Главного управления МЧС России по Брянской области.

Кроме того, при проведении сельхозпала на земле сельскохозяйственного производственного кооператива «Коммунар» огнем были повреждены сельскохозяйственные культуры, принадлежащие ООО «Климовская Картофельная Компания», на площади 60 га. Ущерб составил 1 512 850 рублей, виновник пожара возместил материальный ущерб в полном объеме и 26 августа 2021 года принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по этому факту.

В Новосибирской области за нарушение требований пожарной безопасности (несвоевременная уборка территории населенных пунктов от сухой травянистой растительности и покоса травы, отсутствие вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных полос и условий для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения) к административной ответственности был привлечен глава администрации Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области, которому по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ назначили штраф 6 тыс. рублей.

Также в Нижегородской области за невыполнение ранее выданного предписания и вновь выявленные нарушения к административной ответственности привлекли администрацию города Первомайск в качестве юридического лица. По ч.2 ст.20.4 и ч.12 ст.19.5 КоАП РФ были назначены штрафы 100 тыс. и 70 тыс. рублей соответственно, а также внесено представление об устранение причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения и выдано предписание об устранении нарушений.

Помимо того, в Курганской области в отношении директора Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов было вынесено предупреждение, при повторном выявлении нарушения был наложен административный штраф в сумме 10 тыс., рублей и в Тюменской области в отношении начальника отдела мониторинга, охраны и защиты лесов Департамента лесного комплекса также было вынесено предупреждение, за повторное нарушение был наложен административный штраф в сумме 10 тыс. рублей.

При этом в 2021 году надзорные органы МЧС России взяли на контроль 9 тыс. населенных пунктов, 1,5 тыс. детских оздоровительных лагерей, 5 тыс. садовых товариществ и 2,5 тыс. объектов экономики, транспорта, энергетики и критически важных объектов, подверженных угрозе лесных пожаров. В результате этого нарушения требований в области реализации мер противопожарного обустройства были выявлены в 3,5 тыс. населенных пунктах, 249 садовых товариществах и 194 учреждениях детского отдыха. За это к административной ответственности было привлечено 737 органов местного самоуправления, 2 тыс. должностных лиц и 387 юридических лиц.

Также продолжается проверка термических точек, обнаруженных средствами космического мониторинга, и принятие административных мер в отношении нарушивших требования порядка выжигания сухой травы. За первое полугодие в России проведено 108 тыс. межведомственных патрулирований и 65 тыс. оперативных выездов при сообщении о горении сухой травы, пресечено 47 тыс. неконтролируемых палов сухой травы. Было выдано 5 тыс. предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, к административной ответственности привлечены 900 органов местного самоуправления, 3,5 тыс. должностных лиц, 690 юридических лиц и 25 тыс. граждан.

Кроме того, ведется непрерывный контроль достоверности, предоставляемой субъектами РФ информации о площадях лесных пожаров, которым занимается Рослесхоз. При проверках используются данные дистанционного зондирования Земли высокого пространственного разрешения, что позволяет выявить факты расхождения площадей, пройденных огнем.

Помимо того, с начала 2021 года Рослесхоз направил 25 писем с приложением 36 актов проверки достоверности сведений о площадях лесных пожаров для принятия мер по обеспечению достоверности данных. Письма направлены высшим должностным лицам Еврейской автономной области, Амурской, Иркутской, Тюменской, Магаданской и Курганской областей, Забайкальского края, а также республик Якутия и Карелия.

Кроме этого, с начала года было выявлено 35 административных правонарушений по ст.19.7.14 КоАП РФ: в Дальневосточном федеральном округе — 24 административных правонарушения, в Приволжском федеральном округе — пять, в Уральском федеральном округе — четыре и по одному в Сибирском федеральном округе и в Северо-Западном федеральном округе. По ним назначены административные штрафы на общую сумму 185 тыс. рублей.