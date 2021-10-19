Торонто, Канада, 19 октября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

«Рейнджерс» вышли вперёд после гола нападающего Мики Зибанежада, а «Торонто» восстановил сравнял счёт благодаря шайбе форварда Майкла Бантинга.

В овертайме победу «Рейнджерс» принёс точный бросок российского нападающего Артемия Панарина.

Отметим, что российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 40 бросков из 41 по своим воротам.

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