Черкесск, 19 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Действие системы «единого билета» на курорты Карачаево-Черкесии решено продлить до 15 апреля 2022 года. С помощью этой услуги можно будет в течение еще полугода более комфортно добираться до курортов «Архыз» и «Домбай», сообщили 19 октября в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

E.zhigalo Гондольная канатная дорога на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии, Россия

Напомним, РЖД ввела систему «единого билета» на курорты Карачаево-Черкесии в сентябре 2021 года. По действующей схеме можно покупать единый билет до конечного пункта назначения, сделав пересадку с поезда на станции Невинномысская (Ставропольский край) на комфортабельные автобусы.

Напомним, в начале июня 2021 года на курорты Карачаево-Черкесии был запущен «единый билет» по программе «самолет + автобус» для прибывающих в аэропорт Минеральные Воды.

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